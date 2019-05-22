غدًا.. درجات الحرارة 45 على جميع الأنحاء..هذا هو السبب

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خالد الشرقاوي - متابعات

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«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، خلال الفترة الحالية، حيث ترتفع الحرارة لتصل إلى 45 درجة غدًا على كل الأنحاء.

وقال "عبدالعال" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع درجة الحرارة يعود إلى تعرض البلاد لموجة حارة قادمة من الجزيرة العربية، موضحًا أن ذروة الحرارة سوف تكون غدا الخميس، لتصل إلى 45 درجة وستنكسر يوم السبت القادم، لتصل إلى 38 درجة.

 ونصح "أحمد عبدالعال"، المواطنين بالذهاب إلى أقرب مستشفى عند الشعور بارتفاع في درجة حرارة جسمه ولو درجة واحدة، دون تأجيل أو استهتار،موضحًا أن إهمال الشخص وتأجيل الذهاب للمستشفى حتى ينتهي من عمله، يؤدي إلى خطورة وارتفاع حرارته بسرعة".
كما نصح رئيس هيئة الأرصاد، بضرورة أن يكثر الصائمين من شرب الماء والسوائل في الفترة ما بين الفطار إلى السحور لتعيوض ما يفقده الجسم من مياه.

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