قرار جديد من الـ«فيفا» بشأن مونديال قطر

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كأس العالم

فيفا

المصريون

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، مشاركة 32 منتخبًا في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

وكان هناك محاولات من فيفا بأن تكون نسخة كأس العالم 2022، بمشاركة 48 فريقًا طبقا للتعديلات التي أقرها مؤخرا على نظام البطولة، بعد مراجعة استعدادت الدولة المنظمة لاستقبال هذا العدد.

وأجرى جيانو إنفانتينو، رئيس فيفا، عدة محاولات مع دول مجاورة لقطر لاستضافة بعض مجموعات البطولة حال تطبيق الزيادة إلا أن الأوضاع بالمنطقة حالت دون ذلك، ليتم الاستقرار على رفع عدد الدول المشاركة لـ48 فريقًا في نسخة 2026 من البطولة.


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