محاكمة 4 قضاة سعوديين وفصل 4 آخرين

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السعودية

محاكمة

فصل

قضاة

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.

وحسبما نقلت صحيفة "سبق"، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.

وكان وزير العدل قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاة امتيازاً أو حقاً لشخص القاضي أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.


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