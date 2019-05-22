تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

22 مايو 2019 - 11:12 م

حالة من الغضب والجدل سيطرت على المشهد السياسي والشارع التونسي، بعد تسريب فيديو فاضح لرئيس اللجنة المركزية لحزب حركة ”نداء تونس“ سفيان طوبال، وهو في أحد الملاهي الليلية بمصر ويظهر بأوضاع مخلة مع راقصة.

واتهم ”نداء تونس“ في بيان له، أطرافًا سياسية بشن ”حملة تشويه ممنهجة ودنيئة تستهدف رموز الحزب، بعد نجاح المؤتمر الانتخابي بالحمامات في القطع مع التوريث وحكم العائلة، وهو ما أثار حفيظة عائلة رئيس الجمهورية وحركة النهضة بتواطؤ من أحد المديرين العامين لوزارة الداخلية“، وفق البيان.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا ردا على تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال بخصوص تسريب فيديو له.

وفي ما يلي نص البيان حسب مواقع محلية:

إثر تعمّد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس "سفيان طوبال" تنزيل صورة المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والمسارعة بسحبها، علاوة على إصدار حركة نداء تونس (شق الحمامات) لبيان مُمضى من طرف رئيس مكتبها السياسي مُتّهما أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بالتواطؤ في تسريب مقطع فيديو يتعلّق برئيس اللجنة المركزية لشق الحزب المذكور "سفيان طوبال" في إشارة بيّنة وصريحة إلى المدير العام للمصالح المختصة، معرّضين سلامته الجسدية إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه، فضلا عن التجنّي الصارخ والتشهير المجاني في مسّ جليّ لمعنويات أحد إطارات وزارة الداخلية التي تنكب على محاربة الإرهاب والحفاظ على سلامة التراب الوطني. وأمام هذه الموجة من التشويش والتشكيك ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهُم وزارة الداخلية أن تُذكّر مجددا أنها تظلّ في منأى عن كل التجاذبات السياسية وترفض قطعا أي محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات. كما تحتفظ الوزارة بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها.