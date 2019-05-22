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"الأعلى للإعلام": لم نحاسب الصحفي على رأيه السياسي

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس لم يحاسب أى صحفى أو إعلامى على رأيه السياسى، مشيرًا إلى أنه تصدى فقط للخروج على الضوابط.

وقال "مكرم"، فى تصريحات صحفية، أن هناك حالات وصلت إلى حد الانفلات مثل فوضى الفتاوى على الشاشات التى وصلت إلى إباحة مضاجعة الموتى، مشيرا إلى أن المجلس عاقب صحفيين فى أربع حالات فقط بإحالتهم إلى نقابتهم.

وأشار إلى أن قرارات المجلس تصدر من جميع الأعضاء و لا ينفرد بها رئيس المجلس، لافتًا إلى أن جميع القرارات جاءت لتصحيح أوضاع أو لضبط مخالفات وتجاوزات يجب التعامل معها بسلطة القانون المكفولة للمجلس.


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