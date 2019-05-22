» بالأسماء.. القائمة الأولية لمنتخب غانا في أمم إفريقيا

22 مايو 2019 - 11:49 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب غانا بقيادة كواسي أبياه، القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.



وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.

وجاءت القائمة الأولية للمنتخب الغاني، كالتالي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان.

خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، نوهو موسى، جوزيف أتاما، محمد الحسن.

خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه، إبينيزير أوفوري، أفرييه أكوا، أندريه أيوو، كريستيان أتسو، صامويل أوسو، توماس أجيبوني، ياو ييبواه، محمد عبدالفتاح.

خط الهجوم: أسامواه جيان، جوردان ايو، عبدالمجيد واريس، كاليب أوكوبان، كوابينا أوس.

ويلعب المنتخب الغاني في المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا، وتضم كلا من بنين، الكاميرون وغينيا بيساو.