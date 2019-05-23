» "الإفتاء" تعلن موعد استطلاع هلال شهر شوال

23 مايو 2019 - 12:27 ص

أعلنت دار الإفتاء عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 1440هـ، وذلك يوم الإثنين الموافق الثالث من شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن يتم استطلاع رؤية الهلال من خلال اللجان الشرعية التابعة للدار والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، على أن يعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية نتيجة الاستطلاع وتحديد موعد عيد الفطر لعام 1440 هجريا عبر تقنية "البث المباشر" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت دار الإفتاء أعلنت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهور العربية، وذلك يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي، كما طالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي صفحات عبر مواقع التواصل تعلن نتيجة استطلاع الهلال.

