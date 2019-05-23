الأرصاد عن الموجه الحارة: "حصلت قبل كده"

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن اقصي درجة درجة حرارة وصلت لها القاهرة كانت 48 درجة مئوية في نفس التوقيت الصيفي الحالي، مشيرا الى ان ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام شئ طبيعي .

ولفت عبدالعال خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الى ان الجزء الثاني من فصل الربيع تكون درجات الحرارة أعلى من الصيف، وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف :" درجة الحرارة اليوم 43 درجة مئوية وغدا 45 درجة مئوية"، مشيرًا إلى أن "سينسور " السيارة يقيس درجة حرارة حول السيارة والموتور والصاج لذلك يقيس درجة الحرارة أعلى بكثير عن الطبيعية.

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