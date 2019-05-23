» أستاذ جامعي يكشف عن أفضل طريقة للتخلص من الناموس

قال الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغييرات البيئية، إن هناك بعض الأعشاب التي تبقي البعوض بعيدًا عن البيت ويُنصح باستخدامها في البيت وزراعتها.





وأوضح فهيم،أن أبرز هذه الأعشاب، إكليل الجبل وهو زهرة تمنع الحشرات بالإضافة إلى أنّ البعوض لا يحب رائحتها، بالإضافة لعشبة الليمون والثوم، والزيوت العطرية، مثل: زيت النعناع، زيت القرنفل، زيت شجرة الشاي، زيت الليمون، ويمكن استخدامها من خلال إضافة ملعقة من نوعين منها في لتر ماء، ورجها، ثمّ رشّها لطرد البعوض.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن البعوض أكثر الكائنات والحشرات تسببًا في سقوط ضحايا بشرية وحيوانية، وعلى مدى التاريخ تسبب في قتل العديد من البشر، لأن البعوض يحمل معه الكثير من الأمراض، ومن الممكن أن يحمل الكثير من الأمراض الفتاكة كالملاريا، والحمى الصفراء، والتهاب الدماغ وحمى الضنك، وهذه الأمراض أكثر فتكا بالإنسان "حسب مصراوي".



