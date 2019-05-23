«زعيم الثغر» يقدم مدربه الجديد بمؤتمر صحفى

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طلعت يوسف

يعقد طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للاتحاد السكندرى، مؤتمرا صحفيا بعد قليل بمقر النادى الجديد بسموحة.

ويعلن "يوسف" خلال المؤتمر عن جهازه المعاون، وتفاصيل قبول المهمة المؤقتة أمام سموحة فى الأسبوع 34 والمقرر لها 3 يونيو المقبل على ملعب المكس.

وكان نادي الاتحاد أعلن تولي طلعت يوسف مديرًا فنيا للفريق خلفًا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.


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