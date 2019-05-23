تحويل الجثث إلى سماد عضوي.. في هذه الدولة

23 مايو 2019 - 10:08 ص

في أمريكا ولأول مرة قررت ولاية واشنطن، تحويل المقابر إلى أراضٍ جاهزة للزراعة بعد تحويل الجثث لسماد عضوي.

وحولت الولاية المرافق المرخصة بتخصيب عضوي طبيعي للجثث، مع مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش بتحويلها إلى تربة في غضون بضعة أسابيع فقط.

وبهذا الإجراء حاولت الولايات المتحدة الاستفادة من كل الطاقات لديها سواء أفراد على قيد الحياة أو بعد مماتهم.

وتم إجراء اختبار على هذه الفكرة في عام 2018 على رفات 6 أشخاص وكانت النتيجة ”تربة نظيفة وغنية وعديمة الرائحة تتوافق مع جميع إرشادات السلامة.