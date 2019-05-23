» جرعة هيروين تقتل فتاة فى التجمع

23 مايو 2019 - 10:16 ص

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة بالقرب من نادٍ رياضى بمنطقة التجمع الأول بأنها توفيت بجرعة هيروين زائدة.

وأضافت التحريات أن الجثة لفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر وكانت ترتدى ملابسها كاملة وجثتها ملقاة بالتجمع الأول، ويرجح أن أصدقاءها القوا بجثتها بعدما توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الأول عثرت على جثة فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر، بجوار أحد الأندية، بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات بالواقعة.