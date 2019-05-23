» الأمن يكشف غموض مقتل مسنة فى 8 ساعات

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قتل فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الجيزة من القبض على العاطل المتهم بقتل مسنة بمنطقة بولاق الدكرور بدافع السرقة.

وردت معلومات للواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لعجوز مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتبين أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام فقط، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها، حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

ونجح فريق البحث في التوصل إلى الجاني، خلال 8 ساعات من خلال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، وفحص آخر المترددين على العقار مسرح الجريمة، حيث تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله للمنزل في وقت معاصر لوقوع الجريمة، وبإلقاء القبض عليه اعترف بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدًا أنها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.


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