» تصريحات النشطاء تغضب "الأرصاد" بسبب الموجة الحارة

23 مايو 2019 - 10:43 ص





رد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القاهرة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم، منفعلاً: "مبالغ فيه جدًا، وكلام ليس علميًا".



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم 45 درجة، ولكن نسبة الرطوبة منخفضة جدًا، محذرًا من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.



وأوضح أن الموجة الحارة سببها تعرضنا لكتلة هوائية من الصحراء الشرقية من المملكة العربية السعودية، ومنخفض السودان معًا، منوهًا بأنه عند تعرض الشخص لارتفاع في درجة الحرارة لابد من التوجه للطبيب مباشرة.

