» غدًا.. تيريزا ماي ستتخذ هذا القرار

23 مايو 2019 - 11:04 ص

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما ينتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين.

يأتي ذلك أثر بواد أزمة واسعة داخل حكومتها وحزبها بسبب حالة الانقسام حول خطتها الجديدة التي اعتبر معارضوها أنها لا تحمل جديدًا عن خطتها التي رفضت ثلاث مرات.