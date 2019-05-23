  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
شقيق البشير

ضابط متقاعد يكشف معلومة صادمة عن شقيق البشير

الأفتاء

"الإفتاء": يجوز تأخير الظهر بسبب شدة الحر

عند الكعبة

يبرر دعاءه على الفاسدين عند الكعبة: الجوع مر

"الأرصاد" تحذر من الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

حريق

السيطرة على حريق بالسوق القديم بشرم الشيخ

الاسد

تجميد أرصدة ابنة شقيقة الأسد فى لندن

أمام

داعية يطالب بمحاكمة عادل إمام شعبيًا.. لهذا السبب

القذافي

لم تره من قبل.. فيديو نادر جدا للقذافي

مقايبر

تحويل الجثث إلى سماد عضوي.. في هذه الدولة

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: قريبًا سيحدث هذا الأمر

يبرر دعاءه على الفاسدين عند الكعبة: الجوع مر

آخر الأخبار

عند الكعبة
عند الكعبة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

جثة على نيل القاهرة

#

حسين مطاوع: فرحنا بتوبة عائض القرني

#

"الإفتاء": شرط واحد لرد منقولات الزوجة عند الخلع

#

"محلية النواب" تطالب بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعو متضرعًا عند الكعبة على الفاسدين في الأردن.

وأظهر مقطع الفيديو صوت شخص عند باب الكعبة يدعو على من أسماهم "الفاسدين".

وحظي الفيديو بدهشة واستغراب من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا من المقطع.

وظهر الشخص في المقطع المتداول وهو يدعو ويتضرع طارقا باب الكعبة، كما طلب من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبينا أنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم، موضحا :" أن الجوع مرّ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "تركي آل الشيخ" يوزع كراتين على القرى الأكثر احتياجًا
» السقا يوجه رسالة شكر لمخرج ولد الغلابة
» الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
» غدًا.. تيريزا ماي ستتخذ هذا القرار
» "لصقة" مرنة لتخفيض درجة حرارة الجسم
» انطلاق كأس العالم للشباب ببولندا
» 3 تصميمات لزى "بيراميدز" في الموسم الجديد
» تصريحات النشطاء تغضب "الأرصاد" بسبب الموجة الحارة
» الأمن يكشف غموض مقتل مسنة فى 8 ساعات
» "الخطيب" يبحث رؤية جهازه لجدول "المسابقات"
» الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ "مدبولى" تعرف عليها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد