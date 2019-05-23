» السقا يوجه رسالة شكر لمخرج ولد الغلابة

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أحمد السقا

ولد الغلابة

أشاد الفنان أحمد السقا بمخرج مسلسله الرمضانى محمد سامى، حيث نشر صورة تجمعه معه خلال كواليس ولد الغلابة .

وعلق السقا خلال  تغريدته على تويتر:  "والحق يقال إن الشكر الأكبر عن مسلسل #ولد_الغلابة لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته لغاية انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل بكل عناصره تعود للمخرج الكبير والمبدع والفنان محمد سامي، تحية من القلب".

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.


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