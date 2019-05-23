» 10 نصائح لتجنب الجفاف خلال الصيام

23 مايو 2019 - 12:12 م

وضع عدد من الأطباء بعض النصائح لمساعدة المواطنين تجنب الجفاف عند الصيام خلال ارتفاع درجة حرارة الجو

1. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

بقدر ما نحب القهوة والشاي، تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين والكافيين له تأثير مدر للبول، وبالتالي يطرد الملح والماء من الجسم.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة العطش، لذلك من الأفضل الاحتفاظ بالماء في الجسم بشرب الماء وعصائر الفاكهة الطازجة للحفاظ على رطوبتك طوال اليوم.

2. الإفطار مع تناول الكثير من الفواكه والخضراوات.

إن تناول الفواكه والخضراوات ليس مفيدًا لصحتك فقط، ولكنه يساعد في ترطيب البشرة أيضًا.

فالفواكه والخضراوات الطازجة غنية بالمياه والألياف، وهي التي تبقى في الأمعاء لفترة طويلة وتقلل من العطش.

وإذا كنت لا ترغب في تناول الخضراوات كما هي، فحاول إضافتها كسلطة فواكه مع وجبتك عندما تفطر.

3. تجنب الطعام الحار أو المالح

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل والمالحة أن تزيد من احتياج جسمك إلى الماء ، لأنها تسبب احتباس الماء.

إذا كنت تطبخ في منزلك، فحاول ألا تستخدم الكثير من الملح أو التوابل.

4. تجنب الشرب دفعة واحدة

إن شرب الماء مرة واحدة سيؤدي إلى طرد الماء من جسمك بعد فترة وجيزة، ومن الأفضل شرب الماء طوال ساعات الإفطار.

5. تجنب التعرض للحرارة

التعرض للحرارة أمر لا مفر منه، ولكن حاول تجنب الحرارة قدر الإمكان، وذلك لأن التعرض للشمس سيتسبب في تعرقك، مما يؤدي إلى فقدان السوائل.

حاول التواجد بالظل أو الأماكن جيدة التهوية أو المزودة بالمبردات من مراوح وأجهزة تكييف.

6. الاستحمام بماء بارد.

يساعد الاستحمام البارد بعدة طرق على ترطيبك خلال شهر رمضان.

يجب أن تحاول خفض درجة حرارة جسمك بأي طريقة ممكنة. اقض من 5-10 دقائق مع قاعدة رأسك تحت ماء بارد مباشرة .

من المهم أن تعرف أن شرب الماء المثلج لكسر صيامك لا يروي عطشك، ولكنه قد يتسبب في تقلص الأوعية الدموية ويتسبب في عسر الهضم.

لهذا السبب، يوصى بشرب الماء في درجة حرارة الغرفة أو بارد قليلًا إذا كنت تفضل ذلك.

وكان قد نصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية أحمد عبد العال المواطنين الصائمين بعدم تعريض أنفسهم مباشرة لأشعة الشمس، وشرب الكثير من السوائل خلال الفترة من السحور إلى الإفطار، وارتداء غطاء الرأس، و تجنب الأطعمة التي تحتوي على أملاح بسبب موجة الحر.

ويفضل شرب السوائل مثل الكركديه، الخروب، وعرق السوس، والتي لا تحتوي على ألوان صناعية وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتقوم على ترطيب الجسم.

ينصح بتجنب الأطعمة المالحة مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة وكذلك تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من البهارات، مما يزيد من فرص حموضة المعدة وبالتالي يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل، مما يزيد أيضًا من الشعور بالعطش.

يجب أن يحتوي السحور على كميات صحية من الماء والألياف التي تبقى طويلا في الأمعاء مثل البطيخ والعنب، وأكل الخضروات مثل الخيار، لأنها تروي العطش وتبرد الجسم، مما يساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية.

ويفضل تأخير السحور حتى بعد منتصف الليل حتى يتمكن الشخص الصائم من مقاومة الشعور بالعطش أثناء النهار.

وكذلك التقليل من تناول الحلويات، لأنها تسبب درجة عالية من العطش لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.