  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

موظفو البنك المركزي يعلنون الإضراب والانضمام للثوار

ترامب

معركة "ترامب" ونجمة الأفلام الإباحية تصل لهذا الشخص

الاهلى

مفاجأة "الأهلي" يفاوض نجم الأرسنال لتدعيم صفوفه

انفجار مصنع بأكتوبر استأجره إرهابيون لاستخدامه في تصنيع عبوات ناسفة

3 قتلى جراء حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنوفية

الملك سلمان

الملك سلمان يشعل مواقع التواصل بصورة نادرة

شقيق البشير

ضابط متقاعد يكشف معلومة صادمة عن شقيق البشير

الأفتاء

"الإفتاء": يجوز تأخير الظهر بسبب شدة الحر

عند الكعبة

يبرر دعاءه على الفاسدين عند الكعبة: الجوع مر

"الأرصاد" تحذر من الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

حريق

السيطرة على حريق بالسوق القديم بشرم الشيخ

3 قتلى جراء حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنوفية

قضايا وحوادث

انفجار مصنع بأكتوبر استأجره إرهابيون لاستخدامه في تصنيع عبوات ناسفة
انفجار مصنع بأكتوبر استأجره إرهابيون لاستخدامه في تصنيع عبوات ناسفة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

#

حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية

#

إصابة 6 مصريين بحريق في مبنى سكني

#

إصابة 7 عمال في حريق بمصنع ملابس

انفجار مصنع

مصنع بلاستيك

حريق مصنع بلاستيك

انفجار فى مصنع بلاستيك

لفظ 3 عمال أنفاسهم الأخيرة اليوم الخميس، في حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية يفيد بسماع دوي انفجار داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وبانتقال الحماية المدنية ورجال مباحث مركز شرطة السادات وسؤال شهود العيان تبين حدوث انفجار بكسارة بلاستيك داخل مصنع مخصص لتجميع وإنتاج المواد البلاستيكية ما أسفر عن مصرع ثلاثة من العاملين بالمصنع وانتقلت سيارة إسعاف لنقل جثث المتوفين إثر الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق باستخدام 3 سيارات إطفاء  فيما تجرى عمليات التبريد  لمنع تجدد اشتعال النيران من جديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا
» التنمية المحلية تطالب بتفعيل لائحة قانون عربات الطعام
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» أشهر مصور صيني يكشف معلومات صادمة عن "هواوى"
» حقيقة خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الضرائب
» 10 نصائح لتجنب الجفاف خلال الصيام
» بالأسماء.. تعرف على جهاز "زعيم الثغر"
» "تركي آل الشيخ" يوزع كراتين على القرى الأكثر احتياجًا
» السقا يوجه رسالة شكر لمخرج ولد الغلابة
» الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
» غدًا.. تيريزا ماي ستتخذ هذا القرار

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد