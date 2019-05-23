معركة "ترامب" ونجمة الأفلام الإباحية تصل لهذا الشخص

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وجهت السلطات القضائية بمانهاتن التهمة لمحامى مايكل أفيناتي باختلاس أموال موكلته نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي ساهمت في شهرته عندما مثلها في معركتها القضائية مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي لائحة اتهام مؤلفة من 16 صفحة اتهم المدعى العام الفيدرالي المحامي أفيناتي بتزوير مستندات من أجل الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 300 ألف دولار كان مخصصًا في الأصل لدانيالز كجزء من دفعة أولى من ناشر مذكراتها.

ولم يذكر اسم ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، صراحة في لائحة الاتهام، بل تمت الإشارة إليها بـ"الضحية رقم 1"، لكن وسائل إعلام متعددة أكدت أن دانيالز هي الضحية المعنية.

ونفى أفيناتي هذا الاتهام على موقع "تويتر" قائلاً: "لم يتم اختلاس أو إساءة استخدام أي أموال تتعلق بالسيدة دانيالز".
وأضاف أنه واثق من "تبرئته بالكامل" من هذه التهمة.


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