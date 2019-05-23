الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار

23 مايو 2019 - 02:19 م

صدم النادي الأهلي فريق بيراميدز بقرار، حيث رفض مسئولو المارد الأحمر إقامة المباراة في بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل.

ولفت مسئول القلعة الحمراء إلي أنهم متمسكين بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019.

وعرض مسئولو اتحاد الكرة على الأهلى إقامة المباراة يوم 3 يونيو المقبل قبل بطولة أمم افريقيا لاستطلاع رأيه ونفس الأمر مع بيراميدز، إلا أن النادى الاحمر رفض طلب اتحاد الكرة.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.