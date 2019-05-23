» جامعة القاهرة: الطلاب يؤدون امتحان التفكير النقدي بنظام "أوبن بوك"

23 مايو 2019 - 02:24 م

يواصل طلاب جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019 والتي تشهد هدوءً واستقراراً في جميع الكليات ، بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، ويأتي في مقدمتها حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات، والدفع بأكبر عدد من المراقبين، وعدم السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان بمتعلقاتهم الشخصية، والالتزام بضوابط الإجابة على الأسئلة من خلال مراجعة التعليمات المدونة علي ورقة الإجابة، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بتصحيح أوراق الامتحانات بداخل الكنترول، ومراعاة التدقيق في عملية رصد الدرجات.

وقال الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال تفقده لجان امتحانات اليوم،إنه يتم إعداد تقرير يومي من عمداء الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء طبقًا للجداول المعلنة، ولم يتم رصد أي معوقات او مشكلات بشأنها، مشيراً إلى أن الامتحانات تقيس مستوي الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ دون فهم.

وأوضح أن طلاب الفرقة الأولي يؤدون امتحان مادة التفكير النقدي بنظام " أوبن بوك "، وهو المقرر الذي أدرجته كل الكليات ضمن مناهجها الدراسية، شأنها، شأن، أي مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسي ولها ساعات تدريسية ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات، وفي المرحلة الأولي لن يتم اضافتها الي المجموع، لأنها تجربة جديدة، ولكن النجاح فيها وجوبي لتعليم الطلاب كيفية تكوين مهارات ليكون قادراً في مجال تخصصه.

وأشار الى ان الجامعة تعمل في عدة اتجاهات لتطوير العملية التعليمية ونظم الامتحان من خلال تطبيق سؤال حل المشكلات بالامتحانات والإختيار بين متعدد بأسئلة الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية.