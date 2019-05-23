» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس

23 مايو 2019 - 04:31 م

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن عدة إرشادات للطلاب أثناء فترة الامتحانات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة عن معدلاتها الطبيعية وتزامن ذلك مع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وظروف الصيام وحرصًا من إدارة الكلية على مستوى أداء أبنائها خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت الكلية الإرشادات على النحو التالي:

يسمح للطالب في أي وقت خلال زمن الامتحان أن يأخذ قسطًا من الراحة، وأن يتوجه إلى دورة المياه لغسل رأسه للتقليل من حرارة الطقس "دون المطالبة بوقت إضافي أو الإخلال بنظام الامتحان أو اللجنة"،ويسمح للطالب أيضا خلال زمن الامتحان طلب زجاجات مياه باردة لغسل الرأس "تُصرف بالمجان من داخل اللجان".

ومن ناحيتها قامت إدارة الكلية بالدفع بعربات الإسعاف والتجهيزات الأولية لأبنائها الطلاب، وذلك ترقبًا لحدوث أي حالات إغماء أو إعياء في اللجان الامتحانية.

وأوضحت أن مسئولية المراقبين والمعاونيين فتح النوافذ وجميع مصادر التهوية داخل اللجان والتأكيد على أن كراسة الإجابة مسئولية الطالب،و قيام معاوني اللجان بالتأكيد على عمل المراوح بالقاعات وطلب مراوح إضافية إذا لزم الأمر.

كما شددت على ضرورة متابعة مكتب وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب أول بأول عن أي تطورات داخل اللجنة على الرقم الداخلي 8121، الاتصال بعيادة الكلية، الرقم الداخلي لعيادة الكلية 8101 – 8100،وتعد مسئولية المراقب أن يتابع أعمال الامتحانات بالشكل المعتاد، وفي حالة ظهور أي حالة إعياء على الطالب، عليه بالاتصال بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فورًا على الأرقام الموضحة بعاليه.

يذكر أن الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات،فوض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه اليوم الخميس 23 مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة ، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.