» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى

23 مايو 2019 - 05:21 م

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن معظم كليات الجامعة انتهت من امتحان مقرر التفكير النقدى، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى، وبالرغم من تطبيق المقرر لأول مرة في مصر، إلا أنه لم ترد للجامعة أي شكاوي طلابية نهائيًا بما يؤكد نجاح التجربة.

وأضاف الخشت ،فى تصريحات صحفية، خلال تفقده لجان الامتحانات،أن المقرر تم تدريسه لطلاب الفرق الدراسية الأولى بكل كليات الجامعة خلال التيرم الدراسي الثاني، بوصفه متطلبا جامعيا، لن يتخرج الطالب إذا لم ينجح فيه وسيظل يعيد محاولات النجاح فيه حتى ينجح، و أن درجات المقرر لن تؤثر على مجموع الدرجات التراكمى للطلاب.

وأجريت الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح لكل طلاب الجامعة، لأن المقصود هو قياس القدرة على الفهم والتحليل والمقارنة والاستنتاج وكل العمليات العقلية العليا، واستطاعت جامعة القاهرة أن تكرس تجربة جديدة في العملية التعليمة هدفها هو تخريج طالب قادر علي الإبداع والإبتكار والفهم والتحليل وليس مؤدياً لنظام مبني علي الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن الجامعة نجحت من خلال تطبيق امتحان التفكير النقدي في تنمية قدرات الطلاب علي مواجهة المشكلات والظواهر المختلفة من خلال التعامل معها بأسلوب علمى دون أن يكون هناك إجابة نموذجية واحدة، وهو ما أظهر قدرة كل طالب علي إقناع أستاذ المادة بفكره وقدرته على التفكير بشكل نقدى، وبعد نجاح تجربة تطبيق الامتحان هذا العام، ستدرس الجامعة خلال الفترة المقبلة تحويل المقرر من مادة للنجاح والرسوب فقط إلي مادة تضاف للمجموع التراكمي للطلاب العام القادم.