  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:47 م
بحث متقدم
المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

القذافي

ماذا قال أنصار"القذافي" عن الفيديو النادر له؟

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

9 نصائح لمواجهة الطقس الحارخارج المنزل

تحذيرات من طقس الغد

الدولار

الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم

الوداد

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال إفريقيا

البنك المركزي

تفاصيل قرار "المركزي" عن تثبيت سعر الفائدة

ليفربول

شاهد.. صلاح يستعد مع فريقة للنهائي الأوروبي

الرئيس السيسي

تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و"المشاط"

جامعة حلوان

جامعة حلوان: 100 مروحة داخل اللجان لمواجهة الموجة الحارة

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

عرب وعالم

هجوم جوي
هجوم جوي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هجوم جوي لـ"الحوثيين" على مطار نجران بالسعودية

#

موسى: هذا جرس إنذار لأمر خطير يحدث نهاية الشهر

#

هجوم جوى جديد على السعودية

#

هجوم إرهابي جديد على مسجد باستراليا

هجوم

طائرات

الحوثيين

السعوجية

بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مطار نجران في السعودية، استهدفت جماعة الحوثيين في اليمن مجددًا المطار بهجوم جوي بطائرة مسيرة تحمل متفجرات، ولكن تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية .

وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم.

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى
» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس
» تطورات جديدة في حالة الفنان مصطفى حشيش
» أمي استشهدت بقصف الطيران
» موقع قبرصي : مشروع الربط الكهربائي مع مصر يطور بنيتها التحتية
» جامعة بنها: سيارات إسعاف لمواجهة الموجة الحارة أمام الامتحانات
» جامعة القاهرة: الطلاب يؤدون امتحان التفكير النقدي بنظام "أوبن بوك"
» شاهد.. لحظة اقتحام متظاهرين لحافلة شرطة بإندونيسيا
» التنمية المحلية تطالب بتفعيل لائحة قانون عربات الطعام
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» أشهر مصور صيني يكشف معلومات صادمة عن "هواوى"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد