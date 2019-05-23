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فنانة شهيرة تكشف سبب إصابتها بـ"الحول" في عينها

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الفنانة المغربية عزيزة جلال
الفنانة المغربية عزيزة جلال

محمد فضل- متابعات

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المغرب،

فنانة

حول.

عينها

كشفت الفنانة المغربية المعتزلة ?”عزيزة جلال” خلال إطلالتها للمرة الأولى بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة? معاناتها مع مرض الحَوَل الذي أصاب عينها منذ صغرها وذلك إثر إصابتها بالحمّى بعد ولادتها.

وفي حديث من القلب إلى القلب ضمن حلقة من برنامج لقاء من الصفر على قناة mbc التي عرضت أمس روت جلال قصتها مع المرض وقالت إنها أصيبت بحمى الأطفال بعد ولادتها، ما تسببت لها في الحول، علما أنها ولدت بعينين طبيعيتين.

وقالت جلال أنها كثيراً ما تعرضت للسخرية من الأطفال الصغار في مدينة مكناس وينعتونها بـ”الحولة”.

وأضافت أنها وضعت النظارات، إلى حين بلوغها سن الـ15 سنة، لتخضع لعملية جراحية، كانت ناجحة، ثم خضعت لعمليه ثانية وتحسن وضع عينيها إلا أنها رفضت التخلي عن نظارتها، لأنها أصبحت جزءا منها. إشارة إلى أن عزيزة جلال اعتزلت الفن عام 1985، نتيجة ارتباطها برجل أعمال سعودي، وتفرغها لحياتها الأسرية.


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