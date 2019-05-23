» 240 ألف نازح جراء قصف النظام للمدن السورية

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، نزوح نحو 210 آلاف شخص خلال 16 يوما، جراء الغارات والقصف المدفعي شمالي غربي سوريا، ما يرفع إجمالي النازحين في أقل من شهرين إلى 240 ألف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك إن "الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المستمرة عن الغارات الجوية، والقصف المدفعي والاشتباكات داخل وحول منطقة التصعيد شمال غربي سوريا".

وأضاف أن ما تقدم "أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، منذ أواخر أبريل (نيسان الماضي)، فضلاً عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية، وزيادة مستويات النزوح".

وتابع: "تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من هذا الشهر (مايو)".

وأشار أن الحصيلة الجديدة "ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من أبريل، إلى 240 ألف من الرجال والنساء والأطفال".

وجدد دوغريك دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول) 2017".

وأطلقت قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، في 25 أبريل، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على مدينة كفرنبودة وعدد من القرى في ريف حماه.

وقبل 3 أيام، شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكسا، و تمكنت من استعادة كفرنبودة، وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.


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