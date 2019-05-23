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"الأقصى" يفتح أبوابه للاعتكاف

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المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة
المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

وكالات

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أعلن مدير المسجد الأقصى في القدس المحتلة الشيخ عمر الكسواني، اليوم الخميس، عن فتح أبواب المسجد للمصلين للاعتكاف، وذلك بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية الاعتكاف فيه منذ بداية شهر رمضان.

وأعلن الشيح الكسواني، في بيان مقتضب، "عن فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من الليلة حتى أول أيام العيد".

وحسب مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، أدى مساء الخميس، ما يقارب 90 ألف مصلٍ صلاة العشاء والتراويح في رحاب المسجد الاقصى.

ومنذ بداية شهر رمضان، تخرج القوات الإسرائيلية بالقوة، المصلين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى، حسب شهود عيان.

ويقصد بالاعتكاف مكوث المصلّي في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن.


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