شاهد.. رامز جلال يتحرش بفنانة شهيرة أثناء المقلب

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رامز جلال

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انهارت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بعد سقوطها ضحية برنامج ”رامز في الشلال”.

وشاركت بوغصن في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله حتى سقطت في الشلال.

وخلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية لوحظ رامز يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن، وهو ما أثار غضب النشطاء على السوشيال ميديا واتهموا رامز بالتحرش بالفنانة بشكل واضح.

وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.


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