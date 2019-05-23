» «الخطيب» يرد على رئيس الزمالك بقرارات مرتقبة

23 مايو 2019 - 11:23 م

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا، بعد ظهر اليوم، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية؛ لا سيما وأنها لم تراعِ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، سواء الذين في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

وخلال الاجتماع، شرح سيد عبد الحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها، وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم، ومواعيد مباريات الأهلي، وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة، وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات.. وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

وانتظارًا لإطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة. أيضًا جاء في قراءة “مواعيد المباريات المتبقية” الترتيب الذي جرى بالمخالفة لـ”قواعد اللعب النظيف” وأداء جميع الفرق مبارياتها في أجواء مماثلة؛ تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة، كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف “الهابطين” دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري، وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة، والتي استمرت قرابة الساعتين، التطرق إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الإفريقية (60 يومًا).. الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد، وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد، وتسويق آخرين. وأيضًا، الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة، وهي فترة لا تكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم.

وتستمر المشاورات بين محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية، بعد ظهر غدٍ، يعقبُها رفع الأمر لمجلس الإدارة؛ لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.

يأتي هذا ردًا على قرار رئيس الزمالك بعدم خوضه أي مباراة في مسابقة الدوري العام سوء مباراتين فقط وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، بالإضافة إلى رفض بعض الأندية المهددة بالهبوط خوض مبارياته قبل لعب منافسيهم لقاءاتهم، تطبيقًا لمبدأ تكافئ الفرص.