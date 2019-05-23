احجز قطارك من تليفونك.. بشرى سارة للمسافرين في العيد

23 مايو 2019 - 11:37 م

أعلنت هيئة السكة الحديد، استعدادها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك .

وأتاحت الهيئة، إمكانية حجز التذاكر بطرق متنوعة، للقضاء على الزحام وتسهيل الحصول على تذكرة للمسافرين.

وهناك 4 طرق لحجز تذاكر القطارات كالتالي:

- الحجز من خلال "أبلكيشن" السكة الحديد على الهاتف المحمول، حيث يمكن صرف تذكرة الكترونيا بدون الوقوف في الطوابير، من خلال تنزيل تطبيق السكة الحديد، حيث أتاحت الهيئة 20% من مقاعد القطارات للحجز إلكترونيًا.

- الحجز عبر الموقع الرسمي للهيئة على الانترنت، من خلال تسجيل بياناتك على موقع الهيئة، والحصول على تذكرة بموجب فيزا المشتريات، في التوقيت واليوم الذي ترغب السفر خلاله، حيث اتاحت الهيئة 20% من مقاعد القطارات للحجز الكترونيا .

- عبر شباك التذاكر بمحطة رمسيس، حيث خصصت الهيئة نحو 70% من صرف التذاكر العيد بمحطة رمسيس.

- من خلال ماكينات "VTM " المتوفرة بمحطة رمسيس، من خلال إدخال "الفيزا" والدخول على السيستيم لحجز التذكرة، وسداد حسابها من رصيد حسابك البنكي.