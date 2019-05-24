اليمن.. "صحة" الحوثيين تناشد المواطنين التبرع بالدم‎

24 مايو 2019 - 01:20 ص

ناشدت وزارة الصحة في حكومة جماعة "أنصارالله" (الحوثي)، الخميس، المواطنين التبرع بالدم، بسبب "الطلب المتزايد" جراء ارتفاع عدد جرحى الغارات الجوية والمقاتلين في الجبهات.



جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه (مقره صنعاء)، التابع لوزارة الصحة العامة والسكان للحوثيين.



وقال البيان، إن المناشدة تأتي بسبب الطلب المتزايد للدم، نتيجة ارتفاع عدد الجرحى بسبب هجمات التحالف العربي.



كما عزا ذلك إلى ارتفاع عدد جرحى جبهات القتال، إضافة إلى العدد المتزايد لمرضى السرطان بأنواعه، ومرضى تكسرات الدم، وحالات الولادة، وغيرها من حالات تستدعي تزويدها بالدم.



وأضاف البيان، أن "المركز الوطني لنقل الدم، يوجه نداء عاجلا لكل أبناء اليمن، لسرعة التبرع بالدم بالعاصمة صنعاء، أو في بقية المراكز بالمحافظات الأخرى".



















ومؤخرا، اشتعلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات، خصوصا في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، ما أسفر العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.









وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.







