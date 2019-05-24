مصر تنفق 246 مليار جنيه في التعليم والصحة

24 مايو 2019 - 03:15 ص

أكد المحلل السياسي طه الخطيب، أن الدور المصري مباشر في ليبيا، لافتًا إلى أن ليبيا أمن قومي لمصر، مضيفًا أن تونس والجزائر تراجعوا عن المشهد الليبي، وأصبحوا ينظرون إليه من بعيد رغم خطورة تأثيره عليهم.



وأشار "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى أنه كان مقرر لمصر فوضى مجتمعية في 25 يناير، موضحًا أنها الآن تبني وتعيد الإعمار في كل المجالات.

