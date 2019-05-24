خطأ كارثي كاد ينهي حياة ضيفة رامز في الشلال

وقع خطأ فني أثناء حلقة برنامج "رامز في الشلال" المُذاع على قناة "mbc مصر" والذي كانت ضحيته الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، مساء أمس الخميس، حيث كاد الخطأ يتسبب في وقوع كارثة وعدم استطاعة فرق البرنامج انقاذ الفنانة اللبنانية من الغرق في الشلال.

وسقطت الفنانة ماجي في المياه من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد المنتجات، وخلال محاولة إنقاذها بواسطة الزورق المطاطي، تسربت المياه إلى الزورق الذي لم يتحمل الأمواج، وغمرت المياه أجزاء كبيرة منه، قبل أن يتدارك فريق رامز الموقف، وينقذوا الفنانة في اللحظات الأخيرة.