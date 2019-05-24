السعودية تطالب المجتمع الدولي بهذا الشيء تجاه الحوثيين

دعت السعودية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من جماعة "أنصار الله" الحوثية، "لاستهدافها المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

دعت السعودية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من جماعة "أنصار الله" الحوثية، "لاستهدافها المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وقال القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي، إن ممارسات الحوثيين تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقال القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي، إن ممارسات الحوثيين تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".