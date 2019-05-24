سر خطير وراء طرد الإخوان لنائبها الأول

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الإخوان

تن

محمد حبيب

نشات الديهى



كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سر طرد جماعة الإخوان المسلمين |، لدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة ، مؤكدا أنه كان يعد الرجل الثاني في مكتب الإرشاد، ولكنه أصبح الآن الرجل الأول كعدو للجماعة لأنه فتح فمه وكشف أسرارهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن محمد حبيب كان يلقب بصقر جماعة الإخوان، حيث أنه أحد الشخصيات الفاعلة داخل الجماعة على مدار سنوات.

وتابع "الديهي"، أن الدكتور محمد حبيب طرد من جماعة الإخوان لأنه كان يرى أن هناك ظلم كبير داخل الجماعة، وهم يرون أنه رجل يحب السلطة.

وأشار "الديهي"، إلى أن الدكتور محمد حبيب ولد عام 1943بمحافظة دمياط، والتحق بكلية العلوم جامعة أسيوط ثم أصبح عميدا بها، لافتا إلى أنه انضم لجماعة الإخوان في سن صغير.

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