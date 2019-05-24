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وزير الأوقاف: 3500 مسجد للاعتكاف ويحذر من هذا الأمر

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محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

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خطبة الجمعة

الأوقاف

محمد مختار جمعة

الاعتكاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تحرص على أن تقوم بواجبها في عمارة بيوت الله، معقبا :" الوزارة تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر|. 

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، اليوم الجمعة،بأنه تم تخصيص 3500 مسجد للاعتكاف، موضحًا أن الاعتكاف سنة مؤكدة، ولا يجب أن تكون سببا للفرقة، حيث أن هناك جماعات تستخدم الاعتكاف سياسيا بشكل يمثل خطرًا على الدين والدولة، موضحا أن المسلم يعتكف للصلاة، والذكر، وقراءة القرآن فقط .

 و عن زكاة الفطر قال وزير الأوقاف، إن دار الإفتاء بالتعاون مع الأزهر الشريف، قررا أن تحدد قيمة زكاة الفطر بـ13 جنيها كحد أدنى للفرد. وأشار إلى أن زكاة الفطر تحق على كل مسلم صام رمضان، أو لم يصم، وكل من ولد حتى قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان.

 وأعرب وزير الأوقاف، عن تفضيله أن يُخرج المسلم زكاة الفطر قبل العيد بعدة أيام، حتى يغني الفقراء عن السؤال، معقبًا: "اغنوا الفقراء عن السؤال". 

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