لحظة بكاء "تيريزا ماي" بعد استقالتها

لم تستطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، الجمعة، أن تمنع دموعها وهي تعلن الاستقالة.

وقالت "ماي"، في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

وأضافت أنها تشعر بالفخر لتوليها المنصب كثاني سيدة تتولى ذلك المنصب "لكن ليست الأخيرة بالتأكيد".

وأوضحت أنها تشعر بالامتنان لكونها حازت على فرصة "خدمة البلد التي أحبها"، حيث غلب البكاء صوتها، وانسحبت إلى داخل مقر إقامتها.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت اليوم الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيه، بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.





"It is in the best interests of the country that a new prime minister should lead that effort."





