  • الجمعة 24 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
عيد الفطر

انقسام كبير سيحدث في عيد الفطر بين الدول الإسلامية

تيريزا ماي

لحظة بكاء "تيريزا ماي" بعد استقالتها

مسجد المدينة

أول مسجد تقام فيه الجمعة في الإسلام

صلاح

"صلاح" يلملم أوراقه ويرحل عن ليفربول

جاسوس

تفاصيل مثيرة.. خطف عميل نازي وإعدامه في تل أبيب

عبد الخالق عبد الله

دبلوماسي أوروبي يفاجئ مستشار بن زايد بهذا الأمر

مدعي النبوة

مدعي النبوة: سيدنا "قدر" سيظهر في ليلة القدر

أسانغ

17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس

16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان

انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

عبد الله

ورطة جديدة لشقيق "البشير"

سقوط عصابة سرقة المساكن بالتجمع الخامس

قضايا وحوادث

سرقة خزنة
سرقة خزنة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة سرقة المساكن فى الشروق

#

سيد على لـ"رمضان وشيرين": "متربوش ومتعلموش"

#

غدًا الحكم على المتهمين بـ"رشوة البترول"

#

المشدد 15 عاما لعصابة القتل والسرقة بالتجمع الخامس

القبض على تشكيل عصابى

سرقة المساكن

سرقة المساكن فى التجمع

ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى يتزعمه حارس عقار تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

وردت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس،  قيام 3 عاطلين  وحارس عقار ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال إستقلالھم سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم 2 نصل معدنى (كتر).

وبمواجھتھم اعترفوا بإرتكاب (6 حوادث سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس ، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ (28 ألف جنيھ) من متحصلات السرقة ، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالية المستولى عليھا على متطلباتھم الشخصية ، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» انفصال أحمد جمال.. وخطيبته تكشف مفاجأة
» سقوط عصابة سرقة المساكن بالتجمع الخامس
» وزير الأوقاف: 3500 مسجد للاعتكاف ويحذر من هذا الأمر
» مفاجآت جديدة في قضية اتهام رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية
» "الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين عن طقس الصيف
» العثور على 12 مقبرة جماعية لداعش في العراق
» كيف تصلي المرأة الجمعة بالمنزل؟.. جمعة يجيب
» شاهد.. نانسي عجرم تلمح إلى اعتزالها الفن
» قصة المرأة التي أنقذت مليون جندي في الحرب العالمية
» مرصد الأزهر: 8 فئات للأطفال عُرضة للتطرف
» أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد