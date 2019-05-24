مفاجأة.. صلاح أحد الخمسة المرشحين للكرة الذهبية

24 مايو 2019 - 04:10 م

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في العالم.

وأضافت صحيفة "آس" الإسبانية أن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت قائمة ضمت 5 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو مانى وفيرجيل فان دايك.

وتحدثت الصحيفة أن وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، واحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة ساهم فى تواجد 3 لاعبين بقائمة المرشحين الخمسة لحصد الجائزة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز السادس فى قائمة أفضل لاعبى العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتى تمنح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب فى العالم.

وتفوق محمد صلاح على العديد من نجوم الكرة العالمية فى ترتيب الأفضل لعام 2018، مثل لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني وهارى كين هداف توتنهام الإنجليزى، ونيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتختار مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.