تفاصيل 6 حرائق بالبحيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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الحماية المدنية

كفر الدوار

العميد محمد بلبع

كفر سليم

سيطرت قوات الحماية المدنية علي 6 حرائق في أماكن متفرقة بمحافظة البحيرة.

وكانت البداية في هذه الوقائع بتلقي العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة بلاغ بنشوب حريق داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار يمر من فوقهم أسلاك التيار العالي.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد تبلغ من الأهالي بسماع صوت شرز قوية من التيار العالي بالمنطقة وهروب الأهالي من المنازل بعد سقوط الشرز على أسطح المنزل والاشتعال وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة وإخماد الحريق بعد التواصل من شركة توزيع كهرباء كفر الدوار.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل شقة خلف مسجد التوحيد، وعلى الفور انتقل الرائد محمد ملكه رئيس وحدة الدفاع المدني بإيتاي البارود وتم السيطرة دون حدوث إصابات وبالفحص تبين تسرب غاز داخل المطبخ بشقة ملك "محمد ع.ب" دون إصابات بشرية.

كما تمكنت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على نشوب حريق فى أرض زراعية بها قمح جراء سقوط سلك تيار عالى بأرض فضاء بمدينة أبو حمص، وتلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بسقوط سلك تيار عالي على فدانين بهم قمح وتم اشتعال 20 قراط منهم وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا بنشوب حريق بقرية بني سلامة بوادي النطرون، وعلى الفور انتقل وحدة الدفاع المدني بوادي النطرون، وتم السيطرة على الحريق داخل محل الدواجن دون حدوث إصابات ونتج عن ذلك نفوق العشرات من الدواجن بمحل ملك "باسم م.م" دون إصابات بشرية.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بكفرالدوار وعلى الفور انتقل رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار وسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق جراء ماس كهربائي بغرفة ومطبخ وحمام، بشقة ملك "عادل ع.ا " ومقيم بالطبية كفر الدوار دون حدوث إصابات تم السيطرة على الحريق، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.


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