أول تعليق لـ"ميسي" علي هزيمته من ليفربول

24 مايو 2019 - 07:18 م

علق اللاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني علي خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة أمام ليفربول الانجليزي برباعيه مذلة علي ملعب "آنفيلد".

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.

وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي: "نحن هادئين ومستعدين لنهائي الكأس، هدفنا أن نحصل عليه ونجلبه لبرشلونة، أما الخروج من دوري الأبطال كان قاسي جداً، الآن هدفنا تحقيق الثنائية".

وتابع: "نحن هادؤون ونعلم أننا سنلعب مباراة نهائية، لذلك نحن نعطيها قدرها من الأهمية كذلك وإنها فرصة جديدة للفوز بلقب آخر، نعم شعرنا بالألم والأسى أنت وزملائي بسبب ماحدث في الأنفيلد".

وأضاف: "نملك فرصة الفوز بثنائية وهذا ماسنقوم به فالفيردي قام بعمل رائع وعظيم، فشلنا فقط في الأنفيلد ولا يمكن أن نضع اللوم عليه".

وأكمل: "نحن اللاعبين سبب الخروج أمام ليفربول، لقد تلقينا ضربة موجعة في الأنفيلد، كل اللاعبين تلقوها، كان من الصعب على الجميع أن ينهض من جديد، لكننا الآن نملك فرصة للظفر بثنائية وسنسعى لذلك".