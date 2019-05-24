رفع اسم «زكريا عزمي» من قائمة المتحفظ على أموالهم

24 مايو 2019 - 08:59 م

أمر جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته وشقيق زوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهما بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم بات غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وكان دفاع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، طلب من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة رفع اسمه من قوائم المنع من التصرف فى أمواله وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات، وذلك بعد حصوله على حكم بات من محكمة النقض غير قابل للطعن براءته من تهمة الكسب غير المشروع.







وكانت قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت براءته.









