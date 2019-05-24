» كأس العالم.. أوروجواي تهزم النرويج 1/3

24 مايو 2019 - 11:12 م

فاز منتخب أوروجواى على نظيره النرويجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، بكأس العالم للشباب، التى تستضيفها بولندا حاليًا.

أنهى منتخب أوروجواى الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثنائية نظيفة سجلها، نونيز فرانشيسكو جينيلا فى الدقيقتين 21 و 29، قبل أن يقلص بورشجرفينك هدف منتخب النرويج الوحيد فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وسجل بريان رودريجيز ثالث أهداف منتخب أوروجواى فى الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ويحتل أوروجواى ثانى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بالتساوى مع منتخب نيوزيلندا صاحب الصدارة، والذى يتفوق بفارق الأهداف، بعد فوزه بخماسية على هندوراس 5 – 0.