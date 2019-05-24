» مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف

عثر مسعف وسائق لمرفق إسعاف بنى سويف تحت إشراف الدكتور إسلام عساف مدير المرفق، على 27 ألف جنيه أثناء إسعافهما لمصابين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة بنى سويف.

وسلم اليوم الجمعة المسعف جمال أحمد والسائق نشأت محمد من مرفق إسعاف بنى سويف مبلغ 27000 ألف جنيه و5 خواتم ذهب وسلسلة ذهبية في حادث طريق بني سويف القاهرة الزراعي أمام قرية بني عدي التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وعلى الفور تم نقل المبلغ المالى إلى المستشفى وتم إخطار الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتسليم المبلغ المالى إلى أصحابه.