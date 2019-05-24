  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:03 ص
بحث متقدم
الخطيب

الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب هذا الأمر

ارشيفية

أمهات وقتلة.. «ومن التأديب ما قتل»

مخدر الفلاكا

بعد الاستروكس.. «الشبو» و«الفلاكا» مخدرات صينية تغزو «الدماغ» المصرى

أرشيفية

قانون مواجهة «فوضى الفتاوى».. أين؟

أرشيفية

برلمانيون وصيادلة عن «الأدوية الإلكترونية»: كارثة

الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف

لا خلاف بين الأزهر والبرلمان.. وتجديد الخطاب الدينى تم التحايل عليه

محمد صلاح

رابطة المحترفين الإنجليزية تصدم «صلاح»

تبفجيرات الفجيرة

أمريكا تكشف مصدر الهجوم البحري على الإمارات

درجات الحرارة

"الأرصاد" تكشف بشرى بشأن درجات الحرارة

محمد بن سلمان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو

«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان

مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف

قبلي وبحري

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

#

مصرع عامل وسائقين غرقًا في بلاعة صرف صحي ببني سويف

#

سقوط مستريح لاستيلائه على 27 مليون جنيه

#

المتهمون بسرقة سوبر ماركت بحلوان استولوا على أرشيف كاميرات المراقبة

عثر مسعف وسائق لمرفق إسعاف بنى سويف تحت إشراف الدكتور إسلام عساف مدير المرفق، على 27 ألف جنيه أثناء إسعافهما لمصابين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة بنى سويف.

وسلم اليوم الجمعة المسعف جمال أحمد والسائق نشأت محمد من مرفق إسعاف بنى سويف مبلغ  27000 ألف جنيه و5 خواتم ذهب وسلسلة ذهبية في حادث طريق بني سويف القاهرة الزراعي أمام قرية بني عدي  التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وعلى الفور تم نقل المبلغ المالى إلى المستشفى وتم إخطار الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتسليم المبلغ المالى إلى أصحابه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي الأبطال.. بث مباشر لمباراة الترجي والوداد
» ترامب: أشعر "بالأسى" لاستقالة ماي
» إصابة «الشيخ» في مران الأهلي.. ومشاركة «معلول»
» مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف
» كأس العالم.. أوروجواي تهزم النرويج 1/3
» تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ
» موعد تسليم ملاعب بطولة الأمم الإفريقية لـ«الكاف»
» «ترامب» يبرم صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات
» «شوبير» يعلن مفاجأة بشأن رئيس الزمالك
» قانون أمريكي يسمح بتحويل جثامين الموتى لـ«سماد عضوي»
» الحرارة تتسبب في حرائق ضخمة بالعاصمة السورية دمشق

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان