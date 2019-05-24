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باريس سان جيرمان يسقط أمام ستاد ريمس

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

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المصريون

سان جيرمان

ستاد ريمس

تلقى باريس سان جيرمان خسارة مفاجئة أمام ستاد ريمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "أوجيست دولون" فى الجولة الأخيرة من الدورى الفرنسى.

أحرز أهداف ريمس عبد الرحمن بابا فى الدقيقة 36، كافارو فى الدقيقة 56، وشافاريا فى الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما احرز كيليان مبابى هدف سان جيرمان الوحيد فى الدقيقة 59.

فشل النجم المتألق كيليان مبابى فى تسجيل 3 أهداف أخرى خلال المباراة من أجل معادلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة فى صدارة الحذاء الأوروبى كأفضل هداف فى أوروبا، إذ يمتلك هداف سان جيرمان 32 هدفا خلف البرغوث صاحب الـ36 هدفا.

افتقد الفريق الباريسى فى لقاء اليوم لخدمات نجمه البرازيلى نيمار بسبب الإيقاف، بعد عقوبة منعه من المشاركة 3 مباريات، بعد اعتداءه على أحد الجماهير عقب نهائى كأس فرنسا أمام فريق رين.

تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن ليل صاحب المركز الثانى برصيد 75 نقطة، بينما يحل ريمس فى المركز التاسع برصيد 55 نقطة.

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