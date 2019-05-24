» ترامب: أشعر "بالأسى" لاستقالة ماي

24 مايو 2019 - 11:54 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يشعر "بالأسى" على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها بعد فشلها مرة تلو الأخرى في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة إلى اليابان، قال: "أشعر بالأسى على تيريزا.. أنا معجب بها كثيراً.. إنها امرأة جيدة".

وأضاف: "إنها امرأة جيدة.. لقد عملت بكدّ.. إنها قوية للغاية".

وقبل ساعات، أعلنت المفوضية الأوروبية أن استقالة ماي، "لن تغيّر شيئا" في موقف الدول الـ27 الأعضاء، بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ويأتي موقف المفوضية الأوروبية عقب إعلان ماي، في وقت سابق الجمعة، تنحيها عن رئاستيْ الحكومة وحزب المحافظين، اعتبارا من 7 يونيو/ حزيران المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم.

وعلّق أحد أبرز المرشحين لخلافة ماي، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، على استقالتها قائلاً إن "الأوان قد آن لإنجاز بريكسيت".

ورفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، ثلاث مرات، الاتفاق الذي توصلت إليه ماي، مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بشأن بريكسيت.