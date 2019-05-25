الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب هذا الأمر

25 مايو 2019 - 01:59 ص

هدد الأهلي، مساء الجمعة، بالانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم، وعدم استكمال بقية منافسات المسابقة المحلية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء الجمعة.



ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "تقرر عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي مباراة للنادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي، والقادم بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم".



وأضاف البيان "عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34 للدوري قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق".



وأوضح البيان "الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء".



وتابع الأهلي بيانه "عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم".

