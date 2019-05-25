» بالفيديو: أسباب نزيف الدم تحت الجلد و"اللثة"

25 مايو 2019 - 01:50 ص

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن أسباب نزيف الدم عند إصابة أي شخص هو بسبب انفتاح الشعيرة الدموية أو الشريان.



وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدورة الدموية «مواسير مقفولة».



وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الشعيرة الدموية عبارة عن عضلة وبمجرد فتحها تنقبض حتى تمنع النزيف مؤقتا.

