واشنطن: مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات لردع "العدوان الإيراني"

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

المصريون ووكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن الإدارة الأمريكية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".
وأوضح بومبيو في بيان أنّ "هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع طهران.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أعلنت أنها أبلغت الكونجرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية.

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